Medie: Nordkorea har testet missiler for første gang i et år

Nordkorea affyrede angiveligt krydsermissiler ud for vestkysten i weekenden. Det er første test siden april.

Nordkorea affyrede tilsyneladende to krydsermissiler ud for landets vestkyst søndag. Det er i givet fald Nordkoreas første offentligt kendte våbentest, siden den amerikanske præsident, Joe Biden, tiltrådte 20. januar.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap onsdag.

Meldingen fra Yonhap kommer, efter at amerikanske embedsmænd fortalte, at Nordkorea i weekenden affyrede to kortdistancemissiler.

Ifølge de amerikanske embedsmænd blev missiltesten opdaget af det sydkoreanske militær.

- Det, de (nordkoreanerne) affyrede, var krydsermissiler - ikke ballistiske missiler, oplyser en unavngiven kilde ifølge Yonhap.

Sydkoreas fælles stabschefer oplyser, at de ikke umiddelbart kan bekræfte rapporterne. Men de siger tirsdag, at de nøje overvåger Nordkoreas militære aktiviteter i samarbejde med USA.

Hvis missiltesten bliver endeligt bekræftet, vil det være Nordkoreas første kendte våbentest siden april sidste år. Her affyrede landet adskillige kortdistancemissiler ud for østkysten.

/ritzau/Reuters