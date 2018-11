Medie: Nordkorea har udviklet nyt taktisk våben

Under overværelse af Nordkoreas leder har landet med succes testet nyt våbensystem, skriver statsmedie.

Nordkorea har udviklet et nyt "højteknologisk taktisk våben".

Det meddeler det statslige medie KCNA fredag ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Hvilken type våben, der er tale om, oplyses ikke, men det er under overværelse af Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blevet testet med succes, oplyser KCNA.

Ifølge Kim Jong-un er udviklingen af våbnet "en banebrydende ændring i styrkelsen af vort militærs kampevne".

Det nye våbensystem har tilsyneladende været på tegnebrættet i adskillige år. Kim Jong-un oplyser således, at hans far og Nordkoreas forhenværende leder, Kim Jong-il, der døde for knap syv år siden, personligt stod i spidsen for udviklingen af våbnet.

KCNA oplyser ikke, hvornår eller hvor den angiveligt succesfulde afprøvning af våbnet fandt sted.

/ritzau/Reuters