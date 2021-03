Medie: Norge forlænger pause med AstraZenecas vaccine

Kilder siger TV2 i Norge, at norske myndigheder følger Danmark og vil bruge mere tid på undersøgelser.

Norge vil forlænge pausen i brugen af vaccinen fra AstraZeneca, oplyser kilder til norsk TV2.

Det vil være den besked, som vil blive givet, når den norske sundhedsstyrelse klokken 12 holder pressemøde.

I så fald følger Norge Danmarks eksempel.

Torsdag meddelte den danske sundhedsstyrelse, at man suspenderer brugen af AstraZeneca i yderligere tre uger for at få mere tid til at afgøre, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og nogle få tilfælde, hvor folk, der er stukket med AstraZeneca, er blevet ramt af blodpropper.

Mistænkelige dødsfald undersøges i både Norge og Danmark.

/ritzau/