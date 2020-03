Medie: Pete Buttigieg trækker sig fra præsidentræs

Pete Buttigieg lagde ud med sejr i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat. Nu vil han trække sig.

Tidligere borgmester i South Bend, Indiana, Pete Buttigieg vil opgive sit forsøg på at blive Demokraternes præsidentkandidat.

Det oplyser en kilde i hans kampagnestab ifølge CNN.

- Han (Buttigieg, red.) mener, at det er den rigtige beslutning lige nu for vores nation, og hvorpå den splittede nation kan hele og besejre Trump, siger kilden ifølge CNN.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er den 38-årige Buttigieg på vej til South Bend, hvor han i en tale vil meddele, at han opgiver sin kampagne.

Buttigieg tog den første valgsejr i Demokraternes kamp om at blive udfordrer til præsident Donald Trump ved vælgermøderne i Iowa.

Han fik en andenplads i New Hampshire, og i Nevada blev han nummer tre. Ved lørdagens primærvalg i South Carolina endte han på en fjerdeplads.

Buttigiegs beslutning kommer få dage før supertirsdag, hvor der er over 1200 delegerede på spil i 14 delstater.

Buttigieg er krigsveteran fra krigen i Afghanistan og anses for at være moderat. I sin valgkamp efterlyste han et generationsskifte i det politiske lederskab.

Efter primærvalget lørdag trak endnu en demokrat sit præsidentkandidatur. Her opgav milliardæren og miljøaktivisten Tom Steyer sit kandidatur efter at have brugt millioner af dollar på sin kampagne i South Carolina.

/ritzau/