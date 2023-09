Medie: Polen vil stoppe med at sende våben til Ukraine

Det polske medie PAP skriver onsdag aften, at den polske premierminister Mateusz Morawiecki siger, at Polen vil stoppe med at sende våben til Ukraine.

Det har han sagt i et interview på den polske tv-kanal Polsat News.

Det er uvist, hvilke våbenleverancer, der er tale om. Ifølge PAP siger han, at deres militære "hub" i Rzeszow vil blive ved med at "opfylde samme rolle som aftalt med amerikanerne og Nato".

Meldingen kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, holdt en tale til FN's Generalforsamling tirsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her hævdede Zelenskyj, at Polen lader som om, at det er solidarisk med Ukraine. Men indirekte støtter Rusland.

Det har skabt stridigheder mellem de to nationer.

Jens Mørch, der er Polen-kender og chefredaktør på nyhedssitet Polen.dk siger dog, at man skal tage sine forbehold i forhold til meldingen onsdag aften.

- Det er en storm i et glas vand og en provokation. Han sagde også ved samme lejlighed, at man ikke vil ændre på nogle af de aftaler, der er.

- Selvfølgelig kan de (red. Polen) godt gøre det på lang sigt. Men det her er valgkampen, der kører helt ud af en tangent, siger Jens Mørch.

Polen holder valg 15. oktober og ifølge Jens Mørch står den polske regering til at miste sit flertal, hvorfor man vil gå langt for at stå stærkere.

Og kommentaren fra Zelenskyj er blevet mødt som voldsom provokation over for den polske regering, lyder det fra chefredaktøren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Baggrunden er, at Polen sammen med Ungarn og Slovakiet og uden om EU-Kommissionen ikke vil ophæve et tidligere forbud mod import af ukrainsk korn, da det kan skade deres egne landsmænd, lød meldingen fredag.

Ukraine er afhængig af landtransport af korn, efter Rusland har ophævet en aftale om sikre eksportkorridorer i Sortehavet.

- Det der for alvor sætter ild i det, det er meldingen om, at Polen går Putins ærinde. Det kan de ikke leve med, siger Jens Mørch.

- Jeg tror ikke på, at våbenleverancen stopper. Rusland er en fælles fjende, og Ukraine og Polen har sammenfaldende interesser, siger han.

Tidligere onsdag indkaldte det polske udenrigsministerium også den ukrainske ambassadør, hvor der i stærke vendinger blev protesteret mod Zelenskyjs tale.

Morawiecki siger onsdag aften ifølge PAP, at Polen vil fokusere på at modernisere og hurtigt bevæbne landets egen hær, så den hurtigt bliver en af de stærkeste i Europa.

/ritzau/