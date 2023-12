Medie: Putins politiske rival er på vej til et andet fængsel

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj er ved at blive overført til et fængsel i en anden del af Rusland.

Det fremgår af en meddelelse fra det russiske fængselsvæsen, der fredag blev læst op ved en domstol, skriver det russiske medie Sota.vision.

Det er ikke oplyst, hvor Navalnyj bliver flyttet til. Men det har i noget tid været ventet, at han skulle overføres til et andet fængsel.

Oppositionslederens medarbejdere har i de seneste dage udtrykt bekymring for ham.

Hans advokater har ikke kunnet komme i kontakt med ham siden 6. december, siger medarbejderne.

Den fangelejr, hvor Navalnyj hidtil har været indsat, er kendt som IK-6 Melekhovo. Den ligger i et landligt område 235 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.

Det stod klart, at Navalnyj ikke længere befandt sig i fangelejren, da en af hans advokater mødte op uden for fængslet for at tale med ham.

Her blev advokaten afvist af fængselspersonalet, som fortalte, at Navalnyj ikke længere opholder sig i lejren.

Ifølge Reuters frygter Navalnyjs hold af advokater og medhjælpere, at han ville blive flyttet til et strengere fængsel.

Flytning af fanger sker via tog. Det er noget, der kan tage flere uger i verdens største land.

I den periode kan familier og advokater ofte ikke få at vide, hvor fangerne befinder sig, og hvordan de har det. Det bliver først offentliggjort, når de kommer frem til det nye fængsel.

Aleksej Navalnyj betragtes af mange som præsident Vladimir Putins mest markante politiske rival og mest seriøse udfordrer.

Han er på nuværende tidspunkt i gang med at afsone en dom på 11 og et halvt års fængsel.

Dertil kommer en dom på 19 års fængsel, som han er blevet idømt oveni.

Hans advokater og allierede samt mange udenlandske iagttagere betragter dommene som rent politisk motiverede og som noget, Putins styre har iværksat for at forhindre ham i at være politisk aktiv.

