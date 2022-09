Medie: Qatar kommer til at tillade øl til VM

Det er velsagtens et af de helt store temaer op til vinterens VM i fodbold, der skal spilles til november i ørkenstaten Qatar.

Hvordan forener man landets love om, at der ikke må indtages alkohol offentligt, med de mange øl, der traditionelt langes over bardisken, når verdens største landsholdsturnering løber ad stablen?

Qatar har kun én vinhandel i hele landet, og alkohol må kun indtages i privaten. Udlændinge må slet ikke købe alkohol i landet.

Men en kilde med kendskab til planlægningen af arrangementet oplyser nu til nyhedsbureauet Reuters, at Qatar vil gøre det lovligt for fans at købe øl uden for stadion - under visse betingelser.

Ølsalget må først begynde tre timer inden kampstart, og det skal slutte højst en time efter slutfløjt.

Det skal ske i et område uden for stadion, hvor man skal bruge billet for at komme ind. Det er altså kun rejsende med kampbilletter, som kan købe øl.

Ud over stadionområdet før og efter kampene, vil ølproducenten Budweiser få lov til at servere øl i Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) fanzone, som ligger centralt i Qatars hovedstad, Doha.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddelte i midten af august, at der er solgt 2,45 millioner billetter ud af de omkring 3 millioner billetter, der er til rådighed.

I den seneste salgsperiode fra 5. til 16. august er der solgt godt 500.000 billetter, skrev Fifa på sin hjemmeside og løftede sløret for de mest ivrige købere.

Det er således folk fra Qatar, USA, England, Saudi-Arabien, Mexico, Emiraterne, Frankrig, Argentina og Brasilien, der fører an i billetkøbet.

Danmark er ikke nævnt, men til gengæld er landsholdets sidste gruppekamp mod Australien blandt fem kampe, der bliver fremhævet som storsællerter i den forgangne periode.

Det omdiskuterede VM bliver sparket i gang 20. november og ruller frem til finalen 18. december. Slutrunden består af i alt 48 gruppekampe og 16 knockoutkampe.

/ritzau/Reuters