Medie: Storbritannien pønser på ambassade i Jerusalem

Premierminister Liz Truss overvejer ifølge The Telegraph at følge i Trumps kontroversielle fodspor.

Den nye britiske premierminister, Liz Truss, kan finde på at følge i den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps fodspor og flytte sit lands ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det skriver den britiske avis The Telegraph.

Ifølge avisen har Truss onsdag fortalt sin israelske pendant, Yair Lapid, at hun i øjeblikket er ved at se på muligheden for at flytte ambassaden til Jerusalem.

Donald Trump, som var præsident for USA før Joe Biden, besluttede i 2017 at flytte USA's ambassade til Jerusalem og anerkende byen som Israels hovedstad.

Trækket var kontroversielt, fordi FN's Generalforsamling ikke anerkender Jerusalem som Israels retmæssige hovedstad.

Langt de fleste lande, heriblandt Danmark, har i stedet placeret deres ambassader i Israel i byen Tel Aviv, som ligger ved kysten til Middelhavet omkring 50 kilometer nordvest for Jerusalem.

/ritzau/