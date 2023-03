Medie: Storjury tiltaler Trump i sag om tys-tys-penge

En storjury på Manhattan har torsdag stemt for at tiltale tidligere præsident i USA Donald Trump i en sag om tys-tys-penge til en pornoskuespiller ved navn Stormy Daniels i 2016.

Det siger fire unavngivne kilder med kendskab til sagen til avisen The New York Times.

Det er første gang i historien, at en tidligere eller siddende præsident i USA bliver tiltalt i en straffesag.

Sagen mod den 76-årige republikaner handler om, at Trump angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels 130.000 dollar - knap 900.000 kroner - for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham.

Betalingen skal have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016, som Trump vandt. Det har Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst.

I den forbindelse kan der være sket brud på regnskabsloven, skriver nyhedsbureauet AFP.

Cohen har vidnet for storjuryen og erkendt, at han betalte Stormy Daniels med det borgerlige navn Stephanie Clifford 130.000 dollar. Det var ifølge Cohen penge, han lagde ud for Trump, og som han efterfølgende fik refunderet af ham.

Trump har under hele sagen nægtet at have haft et forhold til Daniels og har kaldt efterforskningen for en "heksejagt". Han nægter også at have betalt penge for hendes tavshed.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

De fire unavngivne kilder fortæller til The New York Times, at tiltalen mod den tidligere præsident formentlig vil blive offentliggjort i løbet af de kommende dage.

Donald Trump stiller op til det amerikanske præsidentvalg næste år. Tiltalen kan komme til at påvirke valgkampen frem mod valget i november 2024.

/ritzau/