Medie: Svenske borgerlige præsenterer regeringsaftale fredag

Fredag holder Sveriges fire borgerlige partier et pressemøde, hvor de vil præsentere en regeringsaftale.

Den svenske tv-station SVT erfarer, at de fire partiledere på den svenske højrefløj planlægger at holde et pressemøde fredag klokken 10.

Her vil de præsentere en aftale om regeringsførelsen for Sverige de kommende fire år.

Klokken 11 fredag skal Moderaternas leder, Ulf Kristersson, mødes med den såkaldte talman for at give besked om en ny svensk regering.

I onsdags var egentlig den sidste frist for at danne en ny svensk regering. Det lykkedes dog Ulf Kristersson at få fristen forlænget til fredag.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Ingen føler sig stressede, men alle synes, at situationen i omverden i øjeblikket giver anledning til at gå i takt.

- Der er ingen grund til at gentage tidligere regeringsdannelsers endeløse langtrukkenhed, sagde Ulf Kristersson tirsdag ifølge SVT.

Ved samme lejlighed sagde Kristersson også, at forhandlingerne var i mål, men at der manglede "nogle detaljer".

Hvis Riksdagens talman mener, at han kan foreslå Ulf Kristersson som statsminister, vil han gøre det samme dag.

Ifølge SVT er der planer om en afstemning i Riksdagen om den nye regering mandag. Kommer der flertal, kan regeringen tiltræde i løbet af næste uge.

De involverede partier, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna og Moderaterna, har haft interne møder de seneste dage, hvor aftalen er blevet drøftet.

Der var valg i Sverige 11. september, hvor de fire partier fik et flertal.

SVT skriver, at den aftale, der præsenteres fredag, både handler om konkret politik, og om hvordan de fire partier vil samarbejde.

Det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna blev ved valget det største parti på den borgerlige side.

Det fik partiets leder, Jimmie Åkesson, til at kræve, at partiet enten fik en plads i regeringen eller betydelig politisk indflydelse.

Hvilke partier der kommer til at blive en del af en ny svensk regering, fremgår ikke.

/ritzau/