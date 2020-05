Medie: Terrorsigtet nordmand planlagde flere angreb i Oslo

Retssag mod Philip Manshaus, der er tiltalt for angreb og drab, starter torsdag i denne uge.

Norske Philip Manshaus, der er tiltalt for drab på sin stedsøster og angreb på en Moské, skal have planlagt et angreb i bydelen Grønland i Oslo.

Det skriver det norske medie Nettavisen, der har haft adgang til 100 sider af, hvad der vurderes at være Manshaus' noter.

Noterne er angiveligt blevet fundet i hans seng, og der står blandt andet, at fordelen ved bydelen er, at der bor mange unge mennesker.

Ulemperne er derimod, at politiet er tæt på, og det giver mindre tid til et angreb, vurderer Manshaus i noterne.

Hverken politiet, statsadvokaten eller Manshaus' forsvarer ønsker at kommentere sagen til Nettavisen.

Den 22-årige Manshaus har været varetægtsfængslet siden 10. august, hvor han skød og dræbte sin 17-årige stedsøster og derefter angreb Al-Noor-moskéen i Bærum uden for Oslo.

Retssagen mod Manshaus starter torsdag.

/ritzau/NTB