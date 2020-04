Medie: Tom Hagens kone ville ikke få del i milliardformue

Forsvundne Anne-Elisabeth Hagen stod ikke til at få del i mandens milliardformue, viser ægtepagt ifølge NRK.

Ægtepagten mellem Anne-Elisabeth Hagen og rigmanden Tom Hagen, der tirsdag blev anholdt og sigtet for medvirken til det formodede drab på sin hustru, viser, at Anne-Elisabeth Hagen ikke stod til at få del i den norske rigmands store formue.

Det skriver det norske medie NRK, der er i besiddelse af det, som menes at være parrets ægtepagt.

Ifølge ægtepagten, der er dateret 1987, havde parret delvist særeje. Anne-Elisabeth Hagen ville ved skilsmisse få et af parrets sommerhuse, 200.000 norske kroner (cirka 132.000 danske kroner) i gave af Tom Hagen og en Citroën BX.

Tom Hagens formue stod som særeje, og hustruen havde altså ikke ret til en del af den. Det fremgår også af ægtepagten, at Tom Hagen ville beholde alt, han måtte tjene i fremtiden.

Den norske advokat Randi Birgitte Bul, der har årelang erfaring med arve- og skiftesager, siger til NRK, at hun sjældent har set en så ubalanceret ægtepagt.

- Umiddelbart fremstår det som om, at ægtemanden har sikret sig særeje på de største værdier i form af aktier i selskaberne, siger hun til NRK.

Hun understreger dog, at ægteskabsloven har en bestemmelse om, at en ægtepagt kan tilsidesættes enten helt eller delvist, hvis den i skifteretten vurderes som urimelig for den ene ægtefælle.

I 1993 skulle ægteparret angiveligt have forsøgt at ændre i ægtepagten, så deres fælles bolig i Lørenskog ved Oslo også overgik til Tom Hagen. Ifølge NRK blev det dog aldrig bogført, og Anna-Elisabeth Hagen ville således stadig have ret til sin del af huset.

Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen giftede sig i 1969 og levede tilsyneladende et tilbagetrukket liv i boligen i Lørenskog i Norge, skriver NRK.

31. oktober 2018 forsvandt hun fra hjemmet, og Tom Hagen kontaktede politiet samme dag, da han kom hjem. Politiet formodede, at hun blev bortført, da familien modtog et krav om løsesum på 67 millioner kroner.

I september 2019 ledte tekniske spor politiet til at tro, at Anne-Elisabeth Hagen blev slået ihjel i hjemmet i Lørenskog, og at hendes lig derefter blev fjernet fra boligen.

Tirsdag 28. april 2020 er 70-årige Tom Hagen anholdt og sigtet for medvirken til drabet på sin hustru. Han nægter.

Onsdag bliver han stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling i fire uger.

Politiet leder stadig efter liget af Anne-Elisabeth Hagen. Politiet oplyste på et pressemøde tirsdag, at de er sikre på, at hun blev myrdet.

/ritzau/