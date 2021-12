Medie: Trump indkaldes som vidne i svindelundersøgelse

New Yorks justitsminister vil indkalde ekspræsident Donald Trump som vidne i en sag om mulig svindel i forbindelse med hans forretningsaktiviteter.

Det skriver avisen Washington Post torsdag med henvisning til anonyme kilder tæt på sagen.

Delstatens justitsminister, Letitia James, menes at ville indkalde den tidligere amerikanske præsident som vidne 7. januar.

James undersøger Trumps forretningsaktiviteter.

En kilde tæt på undersøgelserne siger, at fokus blandt andet er på, om svindel "gennemsyrede Trump Organization", skriver Washington Post.

Også Manhattans distriktsadvokat, Cyrus Vance, er involveret i undersøgelserne.

Tidligere i år blev Trump Organization og dets mangeårige finansdirektør Allen Weisselberg officielt anklaget for skattesvindel.

James har ikke umiddelbart udtalt sig om de seneste udviklinger i sagen.

Trump selv er ikke som person blevet anklaget for kriminelle handlinger og har tidligere kaldt undersøgelsen politisk motiveret.

Hans repræsentanter er heller ikke umiddelbart vendt tilbage på nyhedsbureauet Reuters' henvendelse om en udtalelse.

Både Cyrus Vance og Letitia James er demokrater. Sidstnævnte har meddelt, at hun vil forsøge at blive valgt som New Yorks guvernør. Vance stopper i slutningen af dette år efter 12 år som distriktsadvokat.

Undersøgelsen fokuserer blandt andet på, om Trump Organization indberettede fejlagtige ejendomsværdier med det formål at kunne optage lån og få skattefordele.

James' undersøgelse begyndte, efter at den tidligere Trump-advokat Michael Cohen var kommet med lignende beskyldninger i udtalelser til Kongressen.

Sidste år blev Donald Trumps søn Eric Trump, som længe har været en ledende figur i Trump Organization, udspurgt som en del af James' undersøgelse. Indledningsvist modsatte han sig ellers en stævning.

