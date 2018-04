Medie: Trump leverer erklæring om Syrien om kort tid

Præsidenten har tidligere varslet militær handling over for Syrien efter sidste weekends angreb i Douma.

USA's præsident, Donald Trump, vil om kort tid komme med en erklæring om situationen i Syrien.

Det skriver The New York Times.

Præsidenten har tidligere varslet militær handling over for den syriske præsident Bashar al-Assads regime, der beskyldes for at have udført et kemisk angreb i byen Douma i sidste weekend.

Præsidenten har i løbet af de seneste dage været i tæt kontakt med både den britiske premierminister, Theresa May, og den franske præsident, Emmanuel Macron, hvor emnet har været et svar på det syriske angreb.

/ritzau/Reuters