Medie: Trump og Biden sejrer i Louisianas primærvalg

USA's præsident, Joe Biden, og ekspræsidenten Donald Trump har vundet deres respektive partiers primærvalg i delstaten Louisiana lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Demokratiske Biden og republikanske Trump har dermed sikret sig endnu flere delegerede. Både Trump og Biden har dog allerede det antal, der skal til for at blive deres partiers præsidentkandidat.

Det er de delegerede, der i sidste ende på et nationalt konvent skal pege på, hvem de ønsker som præsidentkandidat for hvert af partierne. Det gælder for både Republikanerne og Demokraterne.

Mens Trump skal bruge 1215 delegerede for at vinde det republikanske partis nominering, hvilket han har opnået, skal Biden bruge 1968 delegerede for at sikre sig nomineringen. Dem har han ligeledes sikret sig.

Hverken Trump eller Bidens sejr i Louisiana en overraskelse.

Demokraterne har lørdag også afholdt primærvalg i delstaten Missouri, men her ventes resultatet ikke før næste uge, skriver AP.

/ritzau/