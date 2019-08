Medie: Trump overvejer at stoppe militær hjælp til Ukraine

Præsident Donald Trump har taget skridt til at blokere for 250 millioner dollar til Ukraines militær.

Præsident Donald Trump overvejer at stoppe militær hjælp til Ukraine, siger en række forskellige anonyme kilder til CNN.

Præsidenten har lagt op til at blokere for 250 millioner dollar (omkring 1,7 milliarder kroner), som skal hjælpe ukrainerne til at kæmpe mod invaderende styrker fra Rusland.

Ifølge CNN er flere organer blevet orienteret om sagen, men Trump har ikke truffet endelig beslutning.

Forlydenderne om præsidentens overvejelser blev første gang nævnt af det amerikanske medie Politico.

CNN skriver, at en Trump-beslutning om at indstille militær hjælp til Ukraine ville blive bifaldet af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Men en del medlemmer af Kongressen vil formentligt protestere kraftigt, da de mener, at amerikansk støtte er afgørende for Ukraine, hvis det skal modstå Ruslands indblanding i konflikten.

CNN skriver, at en række forskellige kilder siger, at Trump i uger har talt om at indstille hjælpen til Ukraine.

Konkret har Det Hvide Hus for nylig givet relevante kongresudvalg meddelelse om præsidentens intentioner, siger en kilde.

Men det bliver understreget, at det ikke står endeligt klart, hvad Trump vil beslutte sig for at gøre.

Trump ventes i næste uge at mødes med Ukraines præsident.

Rusland annekterede Krim i marts 2014 i forlængelse af uroligheder i Ukraine. Uroen brød ud i november året forinden, da flere end 100 mennesker blev dræbt, mens den prorussiske præsident flygtede til Rusland.

Siden kom et nyt proeuropæisk styre i Ukraine, og flere store regioner i den østlige del af landet blev overtaget af prorussiske separatister.

Både EU og USA har indført en længere række af økonomiske sanktioner mod russiske oligarker, militærfolk og andre, som har spillet en rolle under annekteringen af Krim.

Sanktionerne knytter sig specifikt til en vurdering af, om Rusland overholder Minsk-aftalerne fra 2015, der sigter mod at sætte en stopper for krigen i det østlige Ukraine.

/ritzau/