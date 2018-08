Medie: Trump planlægger endnu højere told på varer fra Kina

USA's præsident vil ifølge kilde foreslå told på 25 procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

USA er muligvis på vej til at optrappe handelsstriden med Kina. Præsident Donald Trump har således planer om at foreslå en told på 25 procent på importerede varer fra Kina for 200 milliarder dollar.

Det oplyser en anonym kilde med kendskab til planen ifølge Reuters.

Tidligere har Trump talt om en toldsats på ti procent på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

- En forhøjelse til 25 procent vil eskalere handelsstriden mellem verdens to største økonomier, skriver Reuters.

En officiel melding om det nye toldudspil kan komme så tidlig som onsdag, oplyser den anonyme kilde tirsdag aften amerikansk tid.

I begyndelsen af juli indførte den amerikanske regering told på 25 procent på importerede varer fra Kina. Satsen omfattede varer for 34 milliarder dollar.

Kina svarede igen med den samme toldsats på samme beløb af amerikansk eksport til landet.

/ritzau/