Medie: Trump tager del af ansvar for optøjer i intern samtale

I et følelsesladet opkald med republikanere siger mindretalsleder, at Trump anerkender rolle i kongresstorm.

Præsident Donald Trump har over for den republikanske kongresleder Kevin McCarthy anerkendt, at han har "et vist ansvar" for uro ved Kongressen.

Det har McCarthy, som er mindretalsleder i Repræsentanternes Hus, sagt til andre republikanere i et opkald.

Det oplyser kilder med kendskab til et opkald mellem McCarthy og partifællerne.

Mindretalslederen mener, at Trump bærer en del af skylden for Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen i sidste uge, hvor fem mennesker døde.

Inden bygningen blev stormet, havde præsident Donald Trump i en tale til demonstranter opfordret dem til at marchere mod Capitol Hill og protestere mod udfaldet af præsidentvalget.

Kevin McCarthy har angiveligt haft et opkald med Donald Trump om præsidentens rolle i urolighederne.

Samtalen med præsidenten har McCarthy ifølge kilder efterfølgende gengivet i et følelsesladet gruppeopkald med partifæller på omkring to og en halv time.

- Jeg har talt i klare vendinger til præsidenten. Han har ansvar for sine ord og handlinger, sagde McCarthy mandag til sine partifæller ifølge en af kilderne.

- Jeg spurgte ham personligt i dag, om han har ansvar for det, der skete. Om han har det dårligt med det, der skete. Han fortalte mig, at han har noget ansvar for det, der skete.

Mindretalslederen siger også, at han har opfordret den afgående præsident til at ringe til Joe Biden.

Trump ignorerede i første omgang opfordringer til at fordømme angrebet.

Han gav endda udtryk for, at han "forstår" og "elsker" personerne bag optøjerne.

En dag senere fik piben en anden lyd, og Trump kaldte demonstranterne "en skændsel for demokratiet" og lovede en "problemfri" magtoverdragelse til Biden.

