Medie: Trump ville benåde grænsechef i tilfælde af lovbrud

Hvis grænsechef brød loven og lukkede USA's grænser for asylansøgere, ville han blive benådet af Trump.

USA's præsident, Donald Trump, har angiveligt fortalt chefen for de amerikanske grænsemyndigheder, at han ville få en benådning, hvis han blev retsforfulgt for at bryde amerikansk lovgivning og forbyde asylansøgere adgang til USA.

Det siger højtstående kilder i Trump-administrationen til tv-stationen CNN.

Bemærkningen om en eventuel benådning faldt under et besøg ved grænsen til Mexico for en uge siden.

Ifølge kilderne skulle Trump have sagt til Kevin McAleenan, der på det tidspunkt var leder af de amerikanske grænsemyndigheder, CBP, at han ville blive benådet "hvis nu han skulle komme i juridiske problemer ved at lukke grænsen", skriver CNN.

McAleenan er siden blevet gjort til fungerende minister for national sikkerhed.

Trumps kommentar om benådning kommer samtidig med, at han har truet med at lukke grænsen helt for at forhindre den seneste tids stigning i antallet af immigranter, der kommer fra Syd- og Mellemamerika.

/ritzau/