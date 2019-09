Medie: Trump ville have Ukraine til at finde snavs på Biden

Ifølge kilder har Trump forsøgt at få den ukrainske præsident til at undersøge Joe Bidens søns forretninger.

USA's præsident, Donald Trump, har angiveligt forsøgt at presse ukrainsk præsident til at finde snavs på Joe Biden.

Det siger anonyme kilder til den amerikanske avis Wall Street Journal.

Ifølge kilderne har Trump i otte opkald med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, forsøgt at få Ukraine til at undersøge den tidligere demokratiske vicepræsidents søn, Hunter Biden.

Det var Trumps idé, at de ukrainske myndigheder skulle samarbejde med præsidentens personlige advokat, Rudy Giuliani.

Hunter Biden har for år tilbage arbejdet for et ukrainsk energikonsortium, der blandt andet har arbejdet med udvinding af naturgas.

Hans virke i Ukraine har været kontroversielt, da Joe Biden som vicepræsident mellem 2009 og 2017 har forhandlet med Ukraines regering om blandt andet energiproduktion, beretter tv-stationen CNN.

Joe Biden er en af spidskandidaterne i Demokraternes primærvalg og dermed en mulig modkandidat til Trump ved præsidentvalget i 2020.

Interaktionen mellem Trump og Zelenskij har skabt virak i Kongressen, efter en sag om en whistleblower, der har lækket oplysninger om Trumps mulige forsøg på at få hjælp fra "en udenlandsk magt".

Demokraterne har en formodning om, at Trump har forsøgt at manipulere den ukrainske regering til at hjælpe Trumps kampagne for at blive genvalgt som præsident i 2020.

/ritzau/