Medie: Tyrkiet har fundet beviser for journalistdrab på konsulat

Unavngiven embedsmand fortæller, at der er fundet beviser på drabet af Jamal Khashoggi på konsulat i Istanbul.

Tyrkisk politi har ifølge en unavngiven tyrkisk embedsmand fundet beviser på Saudi-Arabiens konsulat i landet, på at journalisten Jamal Khashoggi er blevet dræbt på konsulatet.

Det beretter nyhedsbureauet AP.

Nyhedsbureauet beskriver embedsmanden som værende "højtstående". AP citerer vedkommende for, at der er fundet "særlige beviser" på konsulatet.

Beviserne er ifølge kilden fundet, da et hold af både tyrkiske og saudiarabiske efterforskere gennemgik konsulatet.

Det fremgår ikke af AP's telegram, hvorvidt den unavngivne embedsmand har været en del af undersøgelserne på konsulatet. Embedsmanden krævede anonymitet for at fortælle om tyrkisk politis fund.

Jamal Khashoggi forsvandt 2. oktober efter et besøg på konsulatet.

Han er statsborger i Saudi-Arabien men har boet og skrevet for aviser i USA, fordi han har været kritisk overfor kongefamilien i Saudi-Arabien og er flygtet af samme årsag.

Efter Khashoggi forsvandt, anklagede tyrkiske myndigheder Saudi-Arabien for at have dræbt ham. Det afviste Saudi-Arabien kategorisk.

CNN kunne mandag berette, at to anonyme kilder fortalte dem, at saudiaraberne forberedte sig på at indrømme, at drabet fandt sted på konsulatet.

Tirsdag mødtes USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, med både kongen af Saudi-Arabien, Salman bin Abdulaziz al-Saud, og kronprinsen, Mohammed bin Salman.

Tyrkiets udenrigsministerium oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at Pompeo onsdag vil holde møder i Tyrkiet.

Samtidig er Saudi-Arabiens konsul i Tyrkiet rejst hjem med fly til hovedstaden Riyadh, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det forventes ifølge Reuters, at konsulens residens i Tyrkiet vil blive ransaget.

I USA mener den republikanske senator Lindsay Graham, at kronprinsen Mohammed bin Salman bør træde tilbage som følge af sagen.

/ritzau/