Medie: Ukendte mænd bortfører hviderussisk protestleder

Hvideruslands politi har tilbageholdt 633 demonstranter ved demonstrationer mod præsident Lukasjenko.

Uidentificerede personer pågreb mandag demonstrationslederen Maria Kolesnikova i den centrale del af den hviderussiske hovedstad Minsk og kørte hende væk i en varebil, rapporterer det hviderussiske medie Tut.

Kolesnikovas allierede siger, at de er ved at undersøge rapporten. Politiet i Minsk siger også ifølge nyhedsbureauet RIA, at det undersøger rapporter om, at hun er bortført.

Hviderussisk politi foretog anholdelser af 633 personer under demonstranter mange steder i landet søndag, oplyser indenrigsministeriet i Minsk mandag.

Myndighederne har optrappet indsatsen for at få stoppet massedemonstrationer mod regimet omkring den hviderussiske præsident, Alexander Lukasjenko, som beskyldes for at have foretaget massiv valgsvindel ved et valg 9. august.

Over 100.000 mennesker demonstrerede i Minsk søndag. De krævede Lukasjenkos afgang.

Det var fjerde søndag i træk, at der blev gennemført store protestaktioner mod Lukasjenko, som har regeret den tidligere sovjetrepublik med jernhånd i 26 år.

Regimet forsøgte at true folk til at blive hjemme ved inden demonstrationen at køre vandkanoner og pansrede mandskabsvogne i stilling i byens midte. Det rapporterede BBC og en række andre internationale nyhedsmedier.

Folk havde fået besked på, at de kun måtte gå i optog foran udkommanderede soldater og militære køretøjer.

Men demonstranterne, der viftede med oppositionens rød-hvide flag, svarede igen med råb som "forsvind med jer" og "I er nogle rotter", skriver Reuters.

Ifølge menneskerettighedsgruppen Spring-96 blev politifolk set banke løs på folk.

Det var folk i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde, som var mødt op for at demonstrere søndag, fra børn og studerende til katolske præster og prominente sportsfolk, rapporterer AFP.

Oppositionens nye leder er Svetlana Tikhanovskaja, som ifølge demonstranterne var den retmæssige vinder af det nylige valg.

Hun er siden flygtet til Litauen. Hun har udtrykt frygt for, at regimet ville forsøge at tage hendes børn fra hende.

