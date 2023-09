Medie: Ukraines præsident deltager i FN-møde

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har planer om at deltage i FN's Generalforsamling i næste uge, og han ventes at møde præsident Joe Biden under sit ophold i USA, rapporterer tv-stationen NBC torsdag.

En embedsmand i Biden-administration bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at Zelenskyj ventes at møde den amerikanske præsident i Det Hvide Hus næste uge efter FN's Generalforsamling.

Ukraines præsident forlod første gang sit hjemland under krigen i december sidste år for at flyve til Washington og takke USA for dets støtte under krigen og samtidig holde samtaler om at styrke Ukraines evne til at forsvare sig selv.

Zelenskyjs første besøg fandt sted 300 dage, efter at Rusland invaderede Ukraine.

/ritzau/Reuters