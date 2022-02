Medie: Ukrainsk kommandocenter udsat for russisk missilangreb

Militære faciliteter i hovedstaden Kijev og byen Kharkiv er blevet udsat for missilangreb.

Det oplyser det ukrainske indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters til det ukrainske medie Ukrainska Pravda.

I flere uger har spændingen omkring Ukraine vokset, og natten til torsdag skete det: Rusland angreb Ukraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, talte natten til torsdag overraskende til pressen.

Han fortalte, at han havde autoriseret en militær operation i Østukraine, og at lande, der forsøgte at blande sig, ville få konsekvenserne at mærke.

Det russiske nyhedsbureau Interfax skrev få timer efter, at russiske tropper var ankommet i den sydøstukrainske by Odessa, der ligger ved Sortehavet, og byen Marjupol, som ligger i Donetsk.

Ifølge Interfax iværksatte Rusland militære angreb mod ukrainske militærfaciliteter klokken 05.00. Det fremgår ikke klart, hvilken tidszone der er tale om.

Østukraine huser Donetsk og Luhansk, der har erklæret sig selv som selvstændige republikker.

Putin påstår, at etniske russere i de to republikker bliver udsat for angreb af ukrainere, og kalder sin militæraktion "selvforsvar".

Tidligt torsdag morgen meldte Interfax om, at Rusland havde iværksat missilangreb mod militærfaciliteter i Ukraine.

Blandt andet et kommandocenter i byen Kharkiv skulle have været mål for missiler. Det samme skulle en militærfacilitet i Ukraines hovedstad, Kijev.

Flere medier har desuden meldt om øjenvidner, som hører eksplosioner flere steder i Ukraine. Blandt andet i Kijev skulle indbyggere have hørt eksplosioner i det fjerne.

/ritzau/