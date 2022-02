Medie: USA forbereder evakuering af ambassade i Ukraine

USA planlægger at evakuere landets ambassade i Ukraines hovedstad, Kiev. Det skriver nyhedsbureauet AP, der citerer unavngivne kilder i Washington.

Ifølge nyhedsbureauet ventes USA at meddele tidligt lørdag morgen, at alle amerikanske ansatte på ambassaden skal forlade hovedstaden.

Årsagen er frygt for en forestående russisk invasion i Ukraine.

Det amerikanske udenrigsministerium har ikke bekræftet oplysningerne over for AP. Kilderne fortæller, at et begrænset antal af de ansatte i Ukraine vil blive flyttet til det vestlige Ukraine nær Polen.

I slutningen af januar beordrede USA, at familierne til de ansatte på ambassaden i Kiev skulle vende hjem fra Ukraine.

Fredag aften kaldte USA så alle sine statsborgere i Ukraine hjem. Hvis borgerne ikke forlader landet inden for 48 timer, vil de ikke kunne forvente hjælp i landet, lød det fra den nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan.

Det skyldes ifølge Jake Sullivan den overhængende fare for en russisk invasion i Ukraine. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi fortsætter med at se tegn på russisk optrapning, herunder nye styrker, der ankommer til den ukrainske grænse.

- Vi er nået et punkt, hvor en invasion kan finde sted når som helst, sagde den amerikanske sikkerhedsrådgiver fredag aften.

Han konstaterede, at Rusland lige nu har samlet en styrke ved grænsen til Ukraine, der er stor nok til at gennemføre et omfattende angreb.

Jake Sullivan sagde samtidig, at USA endnu ikke ved, om Rusland har i sinde at angribe Ukraine.

USA har den seneste uge vurderet, at Rusland har samlet en styrke på op mod 130.000 soldater langs grænsen til det østlige Ukraine og ved Hvideruslands grænse til Ukraine.

Rusland har benægtet, at landet planlægger et angreb på Ukraine, men tilliden til Putin er i bund hos de Nato-allierede.

Adskillige lande, heriblandt Danmark, besluttede fredag at opfordre deres borgere til at forlade Ukraine.

