Medie: USA forbereder infrastrukturplan for 1000 milliarder

Investeringer i veje, broer og internet skal løfte USA's økonomi ud af coronakrisen, skriver Bloomberg.

Præsident Donald Trumps administration forbereder ifølge anonyme kilder en enorm infrastrukturplan, som skal sætte gang i USA's økonomi.

Det skriver Bloomberg tirsdag morgen dansk tid.

Den endnu ikke færdige plan kan potentielt beløbe sig til knap 1000 milliarder dollar eller omkring 6500 milliarder kroner.

Planen er kun i den indledende fase og er endnu ikke offentliggjort.

Derfor ønsker Bloombergs kilder anonymitet.

Ifølge en foreløbig version af planen, der ligger i det amerikanske transportministerium, vil pengene blandt andet gå til veje, broer og trådløst 5G-internet samt bredbånd til landområder. Det skriver det amerikanske medie.

En eksisterende infrastrukturplan udløber 30. september, og derfor mener regeringen, at det kan være en god anledning til at sætte gang i den nye plan.

Ordrer om at lukke virksomheder, skoler og andre dele af samfundet ned for at begrænse spredningen af coronavirus kom i midten af marts i mange delstater.

Det har haft store konsekvenser for verdens største økonomi, som Kongressen allerede har forsøgt at puste nyt liv i flere gange med en række hjælpepakker.

Millioner af amerikanere har - permanent eller midlertidigt - mistet deres arbejde, og ledigheden er nu oppe på 13,3 procent.

Ifølge Bloomberg har Demokraterne i Repræsentanternes Hus allerede fremlagt deres egen infrastrukturplan for over 500 milliarder dollar svarende til knap 3300 milliarder danske kroner. De skal anvendes over fem år.

Hverken finansieringen eller tidshorisonten i Trump-regeringens udkast kender Bloomberg endnu.

Det Hvide Hus har afvist at kommentere specifikt på planen.

- Siden han begyndte sin embedsperiode, har præsident Trump været seriøs omkring en infrastrukturplan, der kan genopbygge landets nedslidte veje og broer, investere i fremtidens industrier og fremme effektiviteten, siger talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere i en meddelelse til Bloomberg.

