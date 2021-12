Medie: USA frygter russisk invasion af Ukraine tidligt i 2022

USA frygter en russisk invasion af Ukraine "allerede tidligt i 2022".

Det siger et højtstående medlem af Biden-administrationen til avisen Financial Times fredag. Personen udtaler sig anonymt.

Ukraine har meddelt, at omkring 94.000 russiske soldater befinder sig nær grænsen til landet. Det har ført til vestlig og ukrainsk frygt for en snarlig russisk offensiv.

Ifølge medlemmet af Biden-administrationen har den russiske regering planer om en militær offensiv mod Ukraine "med omkring 100 bataljoner bestående af taktiske grupper med i alt 175.000 militærfolk samt kampvogne, artilleri og andet udstyr".

Hos den amerikanske regering og myndighederne blinker advarselslamperne i tiltagende grad ifølge Financial Times.

Også officielt udtrykker Joe Biden bekymring over situationen.

Men præsidenten går i langt mindre grad i detaljer om USA's konkrete formodninger.

- Jeg er ved at sammensætte det, der i mine øjne er den mest fyldestgørende og meningsfulde pakke af initiativer, der vil gøre det meget svært for hr. Putin at gøre det, som folk er bange for, at han vil gøre, siger Biden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et videomøde mellem lederne for USA og Rusland ventes i løbet af de næste dage.

/ritzau/