Medie: USA gennemførte torsdag et cyberangreb mod Iran

Trump aflyste i sidste øjeblik et våbenangreb mod Iran, men gennemførte i stedet et cyberangreb, siger kilder.

USA gennemførte torsdag aften et cyberangreb mod Iran som gengæld for nedskydningen af en amerikansk drone tidligere samme dag.

Det fortæller to tidligere medarbejdere i den amerikanske efterretningstjeneste ifølge netavisen Yahoo News.

Angrebet var angiveligt målrettet en iransk spiongruppe med forbindelser til Irans Revolutionsgarde. Gruppen har over adskillige år holdt øje med både militære og civile skibe, der passerer gennem Hormuzstrædet.

Der bliver dagligt fragtet 17,4 millioner tønder olie gennem Hormuzstrædet

Overvågningen af disse skibe skal have gjort Iran i stand til at angribe skibe, der passerer gennem regionen.

Senest blev to tankskibe i sidste uge beskadiget i Omanbugten. USA beskylder Iran for at have angrebet de to skibe. Iran nægter.

Fredag skrev USA's præsident, Donald Trump, på Twitter, at han fortrød tre forskellige angreb mod Iran, ti minutter før de skulle have ramt.

Angrebene skulle have været et svar på, at Iran torsdag skød en amerikansk militærdrone ned ved Hormuzstrædet.

Men da Trump fik at vide, at op mod 150 mennesker ville dø i USA's angreb, kaldte han dem tilbage.

- Ti minutter før angrebet stoppede jeg dem. Det var ikke proportionelt med at skyde en ubemandet drone ned. Jeg har ikke travlt. Vores militær er genbygget og nyt og klar til at gå i gang, skriver Trump på Twitter.

Torsdagens iranske nedskydning af en amerikansk drone er den seneste kulmination på en bitter strid mellem de to lande. Spændingerne mellem de to lande er taget til, siden USA trak sig fra en atomaftale sidste år.

/ritzau/