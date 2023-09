Medie: USA vil give Ukraine langtrækkende missiler

USA's præsident, Joe Biden, har ifølge flere kilder meddelt sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskyj, at USA vil give Ukraine et mindre antal langtrækkende ATACMS-missiler.

Det skriver NBC News.

Mediet har fredag fået den oplysning fra tre unavngivne embedsmænd i regeringen og en embedsmand i Kongressen, som alle har kendskab til drøftelserne.

De har ikke sagt noget om, hvornår missilerne vil blive leveret.

De nævner heller ikke, hvornår der vil komme en officiel meddelelse om en levering af ATACMS.

Flere unavngivne kilder siger til avisen The Washington Post, at Biden-regeringen er "tæt på", at tage en beslutning i sagen.

Ukraine har i flere måneder efterspurgt denne type missiler.

Hvis ukrainske styrker får ATACMS, vil det gøre dem i stand til at ramme mål på op mod 300 kilometers afstand.

Dermed vil de kunne ramme jernbaner, forsyningslinjer og andre mål i områder af Ukraine, der er kontrolleret af Rusland.

Så sent som torsdag afviste USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, ellers, at Biden havde sagt ja til den ukrainske anmodning om ATACMS-missiler.

Det var ikke umiddelbart muligt for nyhedsbureauet Reuters at få en kommentar fra det amerikanske forsvarsministerium fredag.

USA har flere gange tidligere afvist Ukraines ønsker om specifikke våben, og har så alligevel opfyldt ønskerne på et senere tidspunkt. Det gælder blandt andet raketsystemet Himars.

Under præsident Zelenskyjs besøg i Det Hvide Hus torsdag lovede præsident Biden endnu en våbenpakke til Ukraine.

Den indeholder "præcis hvad vores soldater har brug for lige nu", sagde Zelenskyj.

Den nye pakke har en værdi af 325 millioner dollar, knap 2,3 milliarder kroner.

I forvejen har USA givet Ukraine våben for 43,8 milliarder dollar.

/ritzau/