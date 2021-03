Medie: USA vil sanktionere Rusland for påstået valgindblanding

Ifølge en efterretningsrapport frigivet tirsdag forsøgte Rusland at påvirke USA-valg til fordel for Trump.

USA ventes at indføre sanktioner over for Rusland som følge af påstået russisk indblanding i præsidentvalget i 2020.

Det siger anonyme kilder fra den amerikanske administration til mediet CNN.

Udmeldingen kommer, efter at en efterretningsrapport, der er frigivet tirsdag, har konkluderet, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, kendte til og sandsynligvis beordrede forsøg på at påvirke til fordel for tidligere præsident Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge rapporten forsøgte hverken Rusland eller andre udenlandske aktører dog at ændre tekniske aspekter i valgprocessen, såsom vælgerregistreringer, afgivelse af stemmer, optællingen eller indrapportering af valgresultaterne.

Derimod forsøgte Rusland angiveligt at fremme Trumps chance for at blive genvalgt "med misvisende og udokumenterede påstande mod Demokraternes udfordrer, Joe Biden.

/ritzau/