Medie: Xi besøger måske Putin allerede i næste uge

Den kinesiske præsident, Xi Jinping, har angiveligt nært forestående planer om at rejse til Rusland for at mødes med præsident Vladimir Putin.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der har talt med kilder med kendskab til planerne. Kilderne står ikke frem med navn.

Mødet kan efter sigende finde sted allerede i næste uge.

Der har også tidligere været meldinger om, at Xi planlægger at besøge Putin.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skrev i sidste måned, at et besøg kunne finde sted i april eller maj. Det russiske nyhedsbureau Tass skrev 30. januar, at Putin havde inviteret Xi til Moskva.

Forholdet mellem Xi og Putin følges tæt på grund af krigen i Ukraine.

Mens størstedelen af verdens mest magtfulde lande har fordømt den russiske invasion af Ukraine, så har Kina været mere tilbageholdende.

I februar sidste år - kort før invasionen - mødtes Xi og Putin i den kinesiske hovedstad, Beijing. Her slog de deres gode forhold fast. Mødet er det seneste mellem de to i et af ledernes hjemlande.

De stod senest ansigt til ansigt i september ved et topmøde i organisationen Shanghai Cooperation Organization (SCO) i Usbekistan.

I alt har de ifølge Reuters mødtes 39 gange, siden Xi blev præsident i 2013.

Xi har mandag afsluttet det årlige møde i Den Nationale Folkekongres. Fredag sikrede han sig en tredje periode som kinesisk præsident.

NPC er den kinesiske stats mest magtfulde organ.

Folkekongressen beskrives ofte som det kinesiske parlament. Det er dog ikke direkte folkevalgt. I realiteten fungerer kongressen ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

