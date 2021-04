Mediemogul Jimmy Lai fængsles i et år for protest i Hongkong

73-årige Jimmy Lai skal 12 måneder i fængsel for sin medvirken til stor demonstration i Hongkong i 2019.

Den 73-årige mediemogul Jimmy Lai, som er en af de mest markante forkæmpere for demokrati i Hongkong, skal i fængsel i 12 måneder.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen til fængslingen er Jimmy Lais involvering i en demonstration i 2019, der var en af de største demonstrationer i Hongkong nogensinde.

Det er første gang, at Jimmy Lai modtager en dom for sin aktivisme.

Hans fængsling følger, efter at han i december sidste år blev anholdt og anklaget for svindel i forbindelse med udlejning af en bygning, som huser hans medie Apple Daily. Det er en regeringskritisk tabloidavis.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov i bystaten.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

/ritzau/