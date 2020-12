Mediemogul og aktivist i Hongkong er anholdt for svindel

Myndighederne i Hongkong har den seneste tid optrappet den hårde kurs over for prodemokratiske protestledere.

Mediemogulen Jimmy Lai, der er prodemokratisk aktivist i Hongkong, er blevet anholdt og anklaget for svindel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han anklages for svindel i relation til udlejning af en bygning, som huser hans medie Apple Daily, som er en anti-regerings tabloidavis.

Torsdag har Jimmy Lai fået afvist en forespørgsel om at blive løsladt mod kaution.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden at Kina i sommer indførte en ny sikkerhedslov i bystaten.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Anklagerne om svindel, der er blevet rettet mod Jimmy Lai, falder dog ikke under sikkerhedsloven.

Men anholdelsen af Jimmy Lai anses alligevel som en del af myndighedernes optrapning af den hårde kurs mod lederne af de prodemokratiske protester.

Onsdag idømte en domstol i Hongkong den ledende aktivist Joshua Wong 13,5 måneders fængsel for at have deltaget i ulovlige protester.

To andre medaktivister, Agnes Chow og Ivan Lam, fik henholdsvis ti og syv måneders fængsel.

De er blevet dømt for deres handlinger under en demonstration foran politiets hovedkvarter i Hongkong i 2019.

