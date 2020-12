Medier: 17 mennesker på russisk fiskerbåd savnes efter forlis

Fem redningsfartøjer leder efter overlevende i område i det iskolde Barentshavet, hvor fiskerbåd er forlist.

17 mennesker savnes, efter at en russisk fiskerbåd er sunket i Barentshavet.

Det oplyser det russiske kriseministerium ifølge flere nyhedsbureauer mandag morgen.

Barentshavet ligger nord for Rusland og Norge.

- Besætningen bestod af 19 mennesker. To blev reddet, oplyser ministeriet ifølge AFP.

Fiskerbåden har navnet "Onega".

Fem redningsbåde er sendt ud for at lede efter overlevende, oplyser nyhedsbureauet Interfax ifølge Reuters.

Det skal angiveligt have været en ophobning af is i området, der har ført til, at fartøjet er sunket.

"Onega" er ifølge siden vesselfinder.com, der overvåger global skibsfart, bygget i 1979.

Det er omkring 40 meter langt, og bådens seneste registrerede havn er ifølge siden Kirkenes i Norge nær den russiske grænse.

/ritzau/