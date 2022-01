Medier: Afgørelsens dag for Johnson efter fest under nedlukning

Inden dagen er omme, kan den britiske premierminister, Boris Johnson, være færdig.

Det er budskabet i en række britiske medier onsdag.

- Er festen forbi? Den britiske premierminister står over for afgørelsens dag i parlamentet, lyder overskriften hos nyhedsbureauet Reuters.

- Boris står til smæk, lyder en anden overskrift i den konservative avis Daily Mail.

Folk fra Johnsons eget Konservative Parti opfordrer ham til at lægge kortene på bordet, når han senere på dagen i parlamentet får mulighed for at gøre rede for, hvad der skete under en fest i Johnsons bolig i Downing Street 10 i 2020, mens resten af befolkningen var ramt af en hård nedlukning under coronapandemien.

- Kom og vær sammen med os, og tag jeres eget sprut med, lød det i en invitation til 100 mennesker, som Johnsons privatsekretær sendte ud på e-mail. Det har tv-stationen ITV afsløret.

Festen løb af stablen 20. maj 2020, hvor briterne var midt i en hård nedlukning. De fleste skoler var lukket. Det samme var pubber og restauranter, og folk var omfattet af strikse regler om, hvor mange mennesker de måtte omgås.

Den seneste afsløring fra ITV kommer efter tidligere afsløringer, der også har handlet om selskabelighed i større stil i Downing Street 10.

Oppositionen kræver, at Johnson træder tilbage. Og der lyder næsten samme toner fra nogle af hans konservative partifæller. At han må gå, hvis det viser sig, at han har brudt landets coronaregler.

- Hans overlevelse er lige på vippen for øjeblikket, lyder det fra en højt placeret konservativ politiker til Reuters. Vedkommende ønsker at være anonym.

Den tidligere konservative minister Johnny Mercer siger til avisen The Guardian, at afsløringen er "ydmygende", mens hans partikollega Martin Reynolds siger, at han er "rasende".

- Jeg har ingen anelse om, hvad disse folk tænkte på, siger han.

/ritzau/