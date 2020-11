Alle stater har nu talt sine stemmer op: Biden har vundet valget med 306 valgmænd

Amerikanske medier har fredag udråbt vinderne i de to resterende delstater. Joe Biden vinder Georgia.

Joe Biden bliver i amerikanske medier udråbt som vinder i Georgia. Donald Trump har vundet North Carolina. Dermed vinder Joe Biden valget med 306 valgmænd mod Donald Trumps 232.

Det skriver både CNN, The Washington Post og The New York Times.

Joe Biden blev allerede lørdag udråbt som den samlede vinder af valget, da han havde fået flere end de nødvendige 269 valgmænd.

Siden har det blot været et spørgsmål om, hvor stor valgsejren til den demokratiske præsidentkandidat ville blive.

I Georgia var der 16 valgmænd på spil. Ingen demokrat har vundet i delstaten, siden Bill Clinton gjorde det i 1996.

Forskellen på opbakningen til de to kandidater viste sig også at være særdeles lille. Derfor er der iværksat en manuel omtælling af de omkring fem millioner stemmesedler i delstaten.

Skulle resultatet i Georgia blive omstødt, vil det dog ikke have indflydelse på det samlede resultat af præsidentvalget.

Donald Trump har endnu ikke accepteret nederlaget til sin demokratiske rival.

I stedet har han og flere af hans tilhængere brugt tiden siden valget til at iværksætte en række søgsmål i flere delstater, da han mener, at valget var præget af omfattende svindel.

Foreløbig har præsidenten dog ikke formået at fremvise beviser for sine påstande, skriver amerikanske medier.

Fredag blev en begæring om at trække Bidens formelle valgsejr i Wayne County i delstaten Michigan afvist ved en domstol i Detroit. Michigan var en af de afgørende svingstater for Trump ved valget.

Det var to republikanske valgobservatører, der havde indgivet begæringen for domstolen.

Men lige som i flere andre delstater er forsøget blevet afvist af en dommer.

- Det ville være juridisk aktivisme uden fortilfælde, hvis en domstol sætter en stopper for certificeringsprocessen, lød det fra dommer Timothy Kenny ifølge CNN.

/ritzau/