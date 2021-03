Medier: Biden holdt hovedet koldt - men undgik svære emner

Trods mange spørgsmål om migration forholdt Biden sig fattet, vurderer medier. Flere savnede coronaspørgsmål.

Efter 65 dage som USA's præsident holdt Joe Biden sit første officielle pressemøde.

Men de kritiske spørgsmål om coronavirus udeblev.

Sådan lyder det fra flere konservative, amerikanske mediekommentatorer, som mener, at medierne behandlede ham for blidt.

- Præsident Biden tog kun spørgsmål fra 10 journalister ved sit første formelle pressemøde, og mange emner blev ikke taget op, står der i en kommentar fra konservative Fox News, som ofte er kritisk over for Biden.

Mediet The Hill, som også regnes som konservativt, bemærker ligeledes, at flere journalister blev udeladt - blandt andet Peter Doocy fra Fox News.

Men her mener man til gengæld, at journalisterne forsøgte at gå Biden på klingen i forhold til grænsen til Mexico.

- Biden, som selv har anerkendt, at han kan have tendens til at vrøvle, leverede en fattet præstation, selv da han stod over for spørgsmål om grænsen og hans holdning i forhold til stemmeregler i Senatet, skriver The Hill.

Ved grænsen til Mexico ankommer dagligt tusinder og atter tusinder af migranter fra Latinamerika.

Flere medier har beskrevet situationen som det første store problem i Bidens præsidentperiode.

Men fokus blev for ensidigt fra journalisternes side, skriver kommentatoren Jennifer Rubin i en kommentar for Washington Post, der anses for at være mere liberalt.

- Ved at spørge om immigration adskillige gange og blot gengive en falsk fortælling om, at Biden har skabt en "bølge", viste de (journalisterne), at de var mere interesserede i små lydbidder til tv og radio end egentlige nyheder.

- Deres svigt i forhold til at tale om pandemien, recessionen, anti-asiatisk vold, klimaforandringer og selv infrastruktur var intet mindre end uansvarligt, skriver hun for avisen.

CNN, der ligeledes regnes for at være liberalt, noterer sig, at "Biden demonstrerede et fast tag i forhold til en lang række emner", men mener netop, at migrationsspørgsmålet viste, at han kan vise tænder under pres.

- Folk, der har arbejdet med Biden, har ofte bemærket, at han har et temperament, som kan blusse op, når han bliver presset, samtidig med at han kan blive noget lang i spyttet.

- Begge dele blev fremvist torsdag. Han spurgte blandt andet en journalist, om det var "et seriøst spørgsmål", da han blev presset om grænsespørgsmålet og blev irriteret over spørgsmål om sin politiske fremtid, skriver CNN.

I forhold til forgængeren Donald Trump bemærker flere dog, at stilen overordnet var meget mindre konfrontatorisk.

