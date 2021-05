Medier: Boris Johnson gift i hemmelighed

Katedral i London blev ryddet for gæster, og en limousine ankom med den britiske premierministers forlovede.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er lørdag blevet gift med sin forlovede, Carrie Symonds.

Det foregik ved en hemmelig ceremoni i Westminster Cathedral i det centrale London. Det skriver de britiske aviser The Sun og Mail on Sunday.

En talskvinde for Johnsons kontor i Downing Street afviser at kommentere oplysningerne.

Begge aviser skriver, at gæsterne blev inviteret i sidste øjeblik.

Coronareglerne i England foreskriver, at der højst må samles 30 mennesker til bryllup.

Øjenvidner fortæller til The Sun, at den store katolske domkirke i London pludselig blev ryddet for besøgende klokken 12.30 lokal tid (13.30 dansk tid).

En halv time senere ankom den 33-årige Carrie Symonds i en limousine. hun var klædt i en lang, hvid kjole uden slør.

Boris Johnson, der er 56 år, har boet sammen med Carrie Symonds i Downing Street, siden Johnson blev premierminister i 2019.

Sidste år meddelte parret, at de var blevet forlovet, og at de ventede et barn. Deres søn, Wilfred, blev født i april sidste år.

Boris Johnson har to tidligere ægteskaber bag sig. Hans seneste ægteskab var med Marina Wheeler, som han har fire børn sammen med. De blev separeret i september 2018.

De britiske tabloidmedier har svælget i Boris Johnsons lidt komplicerede privatliv. De har tidligere spurgt ham, hvor mange børn han er far til, men det har han afvist at svare på.

/ritzau/Reuters