Mens Johnson er under pres, beretter medier, at brexitminister trækker sig på grund af politisk utilfredshed.

Medier: Brexitminister trækker sig i stort slag for Johnson

Storbritanniens brexitminister, David Frost, trækker sig.

Det erfarer medierne Sky News og Mail on Sunday lørdag aften.

Oplysningerne er ikke bekræftede.

Ifølge Mail on Sunday skyldes Frosts fratrædelse den britiske regerings "politiske retning".

- Lord Frost meddelte sin fratrædelse for en uge siden - men blev overbevist om at blive indtil januar, skriver avisen på Twitter.

Frost er angiveligt utilfreds med nye coronatiltag. Han er heller ikke særligt tilfreds med skatte- og miljøpolitikken, forlyder det.

Fratrædelsen kan, hvis den bliver bekræftet, vise sig som endnu et stort slag for premierminister Boris Johnson, der er i krise.

Således har medlemmer af Johnsons eget konservative parti advaret premierministeren om, at regeringen skal ændre retning, hvis de fortsat skal bakke op om ham.

Frost har ført an i Storbritanniens brexitforhandlinger med EU, blandt andet i den langvarige strid om Nordirland-protokollen.

Senest har han fredag udtalt, at der stadig er en lang række problemer med aftalen. Forhandlinger ventes i det nye år - men altså muligvis uden Frost ved roret.

Boris Johnson presses mere generelt af blandt andet beskyldninger om ansattes julefrokoster under sidste års nedlukning.

Denne uge tabte Det Konservative Parti en normalt ærkekonservativ kreds i et suppleringsvalg.

Det britiske premierministerkontor på Downing Street er ikke umiddelbart vendt tilbage på Reuters' henvendelse om en kommentar vedrørende Frosts angivelige stop.

Frost har ikke været minister med ansvar for implementering af brexit særligt længe. Den position satte han sig på i marts.

Fra 2019 til 2021 var Frost chefforhandler for den britiske udtræden af EU.

Det var i 2016, at briterne stemte for at træde ud af EU. Først 31. januar 2020 forlod Storbritannien dog EU officielt, og med udgangen af 2020 udløb også overgangsperioden.

/ritzau/Reuters