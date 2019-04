Medier: Briter vil godkende Huawei til dele af 5G-netværk

Den britiske regering ser ud til at ignorere advarsler om sikkerhedsrisiko fra blandt andet USA.

Storbritannien vil ifølge flere medier godkende, at den kinesiske teknologigigant Huawei skal spille en begrænset rolle i opbygningen af et 5G-netværk i landet.

Hvis briterne godkender Huawei i begrænset omfang, så vil det være i skarp kontrast til USA.

USA har nemlig forbudt Huaweis 5G-teknologi fra amerikansk territorium. Det skyldes frygt for, at den kinesiske stat kan bruge selskabet til spionage.

Storbritanniens Nationale Sikkerhedsråd, der ledes af premierminister Theresa May, nåede ifølge avisen The Daily Telegraph tirsdag til enighed om, at Huawei kan få tilladelse til at bygge "ikke-kerne"-infrastruktur.

Det er for eksempel opsætning af antenner.

To anonyme kilder har gengivet en lignende udlægning over for nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kilderne vil Huawei blive forment adgang til de kritiske dele af 5G-netværket, mens selskabet i begrænset omfang vil få adgang til andre dele.

- Det er essentielt, at vi rammer en rigtig balance, der sikrer, at vores netværk er konstrueret på en måde, som er sikret mod indblanding, men som også er konkurrencedygtigt, sagde Phillip Hammond, finansminister i Storbritannien.

Intet om Huaweis eventuelle relation til et 5G-netværk i Storbritannien er bekræftet fra officielt hold. Mays pressestab i Downing Street ville onsdag heller ikke kommentere historierne.

Ministeren for den digitale udvikling, Margot James, har dog afvist, at der skulle være truffet en beslutning.

- Til trods for læk fra regeringen, som tyder på det modsatte, så er der endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvordan trusler mod teleinfrastrukturen skal håndteres, skriver hun på Twitter.

Hun tilføjer, at premierministeren vil træffe beslutningen på baggrund af rådgivning fra alle relevante instanser og departementer.

Huawei har i en kort kommentar budt det velkommen, at regeringen tilsyneladende ønsker at lade Huawei hjælpe med at bygge Storbritanniens 5G-netværk.

USA har opfordret allierede i det såkaldte Five Eyes-efterretningssamarbejde om at følge USA og forbyde Huaweis 5G-teknologi.

Samarbejdet omfatter Australien, Storbritannien, Canada og New Zealand.

