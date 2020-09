Medier: Coronasmittet Pattinson stopper Batman-indspilninger

Flere amerikanske medier melder, at den kendte britiske skuespiller Robert Pattinson har coronavirus.

Produktionen af den kommende Batman-film er sat på pause.

Det skyldes ifølge flere amerikanske medier, at hovedrolleindehaver Robert Pattinson er blevet testet positiv for coronavirus.

Filmproducenten Warner Bros. skriver i en meddelelse, at "et medlem af Batman-produktionen" er testet positiv, men har ikke givet noget navn.

- Indspilningerne er midlertidigt sat på pause, står der videre, uden at der gives en dato for genoptagelsen.

Både Variety, the Hollywood Reporter og Vanity Fair skriver, at det ifølge kilder er den britiske skuespiller Robert Pattinson, som er smittet.

Hverken han eller hans agent har ønsket at give en kommentar.

Det vides ikke, om han har symptomer, eller hvor svære de er.

Pattinson er nok bedst kendt for sin rolle i vampyrserien "Twilight".

Filmindustrien har under coronakrisen haft svært ved at komme op i omdrejninger igen, og problemerne hos Batman-produktionen viser branchens udfordringer.

/ritzau/Reuters