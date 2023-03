Medier: Fly med dansk udstyr har deltaget i luftangreb, som dræbte 75 børn

Israelske F-35-kampfly med militært udstyr fra Danmark har deltaget i bombardementer af Gaza i maj 2021 og august 2022, hvor 75 børn blev dræbt.

Det skriver Dagbladet Information og mediet Danwatch, der har kortlagt Israels brug af dansk militærteknologi.

Menneskerettighedsorganisationer har betegnet flere af de israelske bombardementer under de to operationer som mulige krigsforbrydelser, skriver avisen.

Det har ikke været muligt at fastslå, om det er netop F-35-flyene, der har kastet bomberne i de konkrete tilfælde.

Ifølge Information og Danwatch har F-35-flyene dog været i luften over Gaza på tidspunkter, hvor civile palæstinensere er blevet dræbt i luftangreb.

Juridiske eksperter advarer om, at den danske eksport af militærudstyr til israelske kampfly kan være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

- Danmark påtager sig en retlig risiko, når man tillader at eksportere våben eller våbendele til et land, hvor det er velkendt, at der er udfordringer med at overholde krigens love, siger Marc Schack, der er lektor i folkeret ved Forsvarsakademiet, til Information.

En statusrapport fra det israelske militær viser, at F-35-flyene deltog i den 11 dage lange Operation Guardian of the Walls i Gaza i maj 2021.

Ifølge FN blev 261 palæstinensere dræbt i operationen. Heraf var mindst 130 civile, og 67 var børn, skriver Information.

Menneskeretsorganisationen Human Rights Watch har konkluderet, at flere af luftangrebene ligner deciderede krigsforbrydelser.

F-35-flyene har også deltaget i Operation Breaking Dawn i august 2022. Under denne operation blev mindst 32 palæstinensere ifølge Amnesty International dræbt af israelske bombardementer. Otte var børn.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har afvist at stille op til interview om sagen.

Danske virksomheder har modtaget ordrer på over 3,7 milliarder kroner for at levere komponenter til F-35-flyenes amerikanske producent, våbengiganten Lockheed Martin.

Alle F-35-fly indeholder seks essentielle dele, som er produceret af danske Terma, bekræfter Lockheed Martin i et svar til Danwatch og Information.

I en overordnet kommentar skriver Terma, at de er "glade for og stolte over at være en del af F-35 programmet".

Det israelske forsvar skriver i en mail til Information, at det "kun angriber militære mål" og tager alle "forholdsregler for at afbøde skade på civile under dets operationelle aktiviteter".

/ritzau/