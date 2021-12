Medier: Holland laver gennemfører julenedlukning

Den hollandske regering ventes lørdag aften at indføre nye restriktioner for at dæmme op for udbredelsen af omikronvarianten. Det sker på baggrund af videnskabelig rådgivning om mere nedlukning af samfundet. Det rapporterer lokale medier.

Ifølge rapporterne vil regeringen efter et krisemøde lørdag indføre en komplet nedlukning af forretninger med undtagelse af butikker, som sælger fødevarer og basale fornødenheder - heriblandt supermarkeder.

Det betyder, at hoteller og restauranter og hele kultursektoren lukkes. Eksperterne skal også have anbefalet lukninger af skoler og uddannelsessteder.

Den hollandske premierminister, Mark Rutte, meddelte tidligere på ugen, at skoler ville blive lukket tidligere forud for julen på grund af omikronvarianten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen indførte den 28. november restriktioner, så alle butikker på nær fødevarebutikker skulle være lukket fra klokken 17.00 til klokken 5.00. Nu bliver der tale om en fuldstændig lukning.

Det vil heller ikke være tilladt at modtage mere end fire besøgende i private hjem.

De restriktioner, som blev indført sidst i november, har medført et fald i smittetilfælde på 21 procent i ugen fra den 7. til den 14. december ifølge officielle tal fra de hollandske sundhedsmyndigheder.

Der er også sket et "mindre fald i antallet af indlæggelser". Men regeringen fastholder, at omikronvarianten fortsat giver anledning til dyb bekymring.

Knap 86 procent af alle voksne i Holland er blevet vaccineret.

/ritzau/AFP