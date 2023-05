Hundredvis af tyske embedsmænd må forlade Rusland på anmodning fra den russiske regering.

Det skriver det tyske medie Süddeutsche Zeitung lørdag.

Rusland besluttede i april at indføre en grænse for antallet af ansatte på tyske diplomatiske missioner.

Også visse kultur- og uddannelsesinstitutioner med tilknytning til den tyske regering rammes.

Grænsen er et modsvar på tyske udvisninger af russiske diplomater.

- Denne grænse, som Rusland har fastsat fra begyndelse af juni, kræver en meget stor nedskæring af vores tilstedeværelse i Rusland, meddeler Tysklands udenrigsministerium, som har bekræftet nyheden.

Ministeriet kalder det en "ensidig, uretfærdig og uforståelig beslutning" fra Rusland.

Ifølge Süddeutsche Zeitung vil et lavt til mellemhøjt trecifret antal diplomater blive påvirket.

Især vil det dog ramme den tyske skole i Moskva og et større antal ansatte på Goethe-Instituttet. Det er den tyske regerings kulturorganisation, der arbejder globalt.

Tyskland og Rusland har gentagne gange udvist hinandens diplomater, når spændingerne mellem de to lande er taget til.

Det tysk-russiske forhold har gennem årene været præget af store op- og nedture. Både i forbindelse med handel og energi har der været en hel del samarbejde.

Men krigen i Ukraine har i den grad forværret forholdet. Allerede i foråret 2022 udviste Tyskland omkring 40 russiske diplomater, der blev anset for at være en sikkerhedstrussel. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Indtil begyndelsen på Ruslands aggression mod Ukraine var der en livlig udveksling mellem Tyskland og Rusland i den kulturelle og uddannelsesmæssige sfære, skriver Tysklands udenrigsministerium på sin hjemmeside.

Goethe-Instituttet oplyste i slutningen af marts til mediet Deutsche Welle, at det har omkring 200 ansatte i Rusland.

Instituttet blev grundlagt i 1951. Det er delvist finansieret af det tyske udenrigsministerium og er landets hovedorganisation for at fremme tysk kultur i udlandet. Det har afdelinger i over 90 lande og udbyder blandt andet sprogkurser og kulturelle begivenheder.

- Vi afbryder ikke demokratisk dialog, selv på svære tidspunkter, skriver instituttet på sin hjemmeside.

