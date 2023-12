Medier: Islamister planlægger angreb mod julegudstjenester

Politi i Tyskland, Østrig og Spanien har modtaget oplysninger om, at en islamistisk terrorcelle kan have planer om at udføre flere angreb i Europa i forbindelse med jul og nytår.

Det skriver den tyske avis Bild.

Nyhedsbureauet dpa erfarer, at en islamistisk gruppe kan have haft planer om et angreb mod domkirken i Köln.

Det er en gruppe, der kan have forbindelse til Islamisk Stat (IS), skriver dpa.

Tysk politi har endnu ikke bekræftet den udlægning. Men politiet er lørdag aften til stede ved domkirken i Köln med bombehunde, skriver Bild.

Domkirken vil blive finkæmmet med hunde, og derpå vil den blive aflåst, oplyser politiet ifølge avisen.

- I morgen vil alle besøgende blive screenet, inden de går ind i kirken, siger Kölns politichef, Michael Esser.

Politiet er også talstærkt til stede ved hovedbanegården i Köln, viser fotos i Bild.

Også en kirke i Østrigs hovedstad, Wien, kan ifølge dpa være et mål. Her har politiets specialstyrker foretaget anholdelser, skriver Bild. Der skal også være mindst én anholdelse i Tyskland lørdag.

Ifølge avisen menes angrebsplanerne også at have omfattet en julegudstjeneste i den spanske hovedstad, Madrid.

Politi i både Köln og Wien meddelte tidligere lørdag aften, at de har øget sikkerhedstiltagene på grund af en mulig trussel, skriver dpa.

- På grund af en aktuel trusselsvurdering fra efterretningstjenesten og det fortsat forhøjede terrorberedskabsniveau er der generelt en øget risiko i Østrig i juleferien, meddeler politiet i Wien lørdag aften ifølge Bild.

Mange detaljer er lørdag aften uklare, blandt andet om hvor fremskredne de formodede angrebsplaner var.

