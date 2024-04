Medier: Israel ændrer planer om Iran-modsvar efter pres fra USA

Mens verden venter på Israels modsvar til Iran for et angreb i weekenden, bringer en række medie nye detaljer om den ventede operation.

Således har Israel to gange denne uge forberedt et modangreb på Iran og herefter besluttet ikke at gennemføre det.

Det oplyser tre israelske kilder til det amerikanske medie ABC News.

Iran gennemførte denne weekend et angreb på Israel med over 300 droner og missiler.

Siden har Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fastholdt, at Israel har ret til at beskytte sig selv og komme med et modsvar.

Men der er stor usikkerhed om, hvordan det kommer til at se ud.

En israelsk kilde siger til public service-mediet Kan, at Netanyahus tidligere planer om, hvordan et modangreb skulle se ud, er blevet skrinlagt.

Det skal være sket, efter at han har haft en samtale med USA's præsident, Joe Biden.

Torsdag skriver mediet al-Araby al-Jadeed, som er ejet af et selskab i Qatar, at USA nu har accepteret Israels plan om en offensiv i Rafah i det sydlige Gaza, til gengæld for at et større modangreb på Iran ikke gennemføres.

Det skriver mediet med henvisning til en egyptisk kilde. Oplysningerne er ikke bekræftet af officielle kilder.

Et modangreb fra Israel vurderes nu ikke at være sandsynligt før efter den jødiske påske, som begynder mandag og slutter 30. april. Det oplyser en højtstående amerikansk embedsmand til ABC News.

Weekendens angreb fra Iran mod Israel fik frygten for yderligere eskalering af situationen i Mellemøsten til at stige.

Iran har svoret, at landet vil komme med et modsvar, hvis Israel reagerer på weekendens angreb. Det angreb var ifølge Iran også et modsvar - nemlig på et mistænkt israelsk angreb på Irans konsulat i Damaskus.

Det iranske angreb på Israel i weekenden blev i vidt omfang afværget af det israelske og andre landes luftforsvar.

