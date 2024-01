Medier: Israelsk drone dræber Hamas-leder i Libanon

Fire mennesker er dræbt i en eksplosion i en sydlig forstad til Libanons hovedstad, Beirut, tirsdag aften.

Tre sikkerhedskilder siger til nyhedsbureauet Reuters, at en højtstående palæstinensisk embedsmand er dræbt.

Der er tale om Saleh al-Arouri, som er næstformand i den militante Hamas-bevægelses politburo, siger kilderne.

Den libanesiske tv-station Mayadeen, der er proiransk, bringer ligeledes nyheden om, at Hamas' næstkommanderende er død.

Ud over at være nummer to i Hamas' politburo, er Arouri et af de stiftende medlemmer bag Hamas' væbnede gren, Ezzedine al-Qassam Brigaderne. Han er dybt involveret i gruppens militære anliggender, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge de tre sikkerhedskilder og Libanons statslige nyhedsbureau NNA er det en israelsk drone, der har ramt et Hamas-kontor i forstaden Dahiyeh.

Der er også flere sårede, skriver NNA.

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra israelsk side.

Reuters har kontaktet Israels militær, som ikke ønsker at kommentere forlydender i udenlandske medier, lyder svaret.

Hvis det bekræftes, at der er tale om et israelsk droneangreb, vil det være første gang siden 2006, at Israel angriber Beirut, skriver mediet Middle East Monitor.

De sydlige forstæder til Beirut er et område, hvor den libanesiske Hizbollah-bevægelse står stærkt.

Hizbollah er allieret med Hamas i Gazastriben. Gruppen har i de seneste måneder næsten dagligt haft skudvekslinger med Israels hær på grænsen mellem Israel og Libanon.

Tidligere tirsdag meddelte Hizbollah, at den havde sendt en drone med sprængstoffer mod et israelsk militært kommandocenter. Det skriver det libanesiske medie Naharnet.

