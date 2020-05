Medier: Japan lemper på restriktioner i store dele af landet

Antallet af nye smittetilfælde i Japan falder, og regeringen ventes at ophæve restriktioner i dele af landet.

Japan ventes torsdag at ophæve en undtagelsestilstand, som blev indført for en måned siden, for store dele af landet. Dog ikke for Tokyo-området. Det skriver Reuters.

Ministeren med ansvaret for håndteringen af virussituationen, Yasutoshi Nishimura, siger, at det daglige antal af smittetilfælde nu er lavere end niveauet i midten af marts, da smittespredning for alvor begyndte at tage fart i Japan.

Premierminister Shinzo Abe har indkaldt til et pressemøde torsdag formiddag dansk tid. Ifølge lokale medier ventes han at meddele, at undtagelsestilstanden ophæves for 39 af Japans 47 præfekturer, men ikke for hovedstaden Tokyo.

Den seneste måned er befolkningen blevet opfordret til at reducere antallet af møder med andre personer med 80 procent i et forsøg på dæmpe smitten og mindske presset på sundhedsvæsnet.

Regeringen har tidligere sagt, at den ville revurdere situationen i midten af maj.

/ritzau/Reuters