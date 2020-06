Medier: Kina frigiver ti indiske soldater efter dødelige kampe

Grænseuro i Himalaya mandag var områdets værste kampe i 50 år. Nu forsøger parter at mindske spændinger.

Kina har frigivet ti indiske soldater, som blev taget til fange i voldsomme grænsekampe mandag i Himalaya-bjergene, hvor mindst 20 døde.

Det skriver flere lokale medier fredag.

Der har været flere møder mellem de to lande i et forsøg på at lette spændingerne efter sammenstødet mandag, som var det værste i området i 50 år.

Her kæmpede soldater fra begge sider mod hinanden med blandt andet sømbesatte køller, jernrør og sten.

Der blev ikke løsnet et eneste skud. Men i løbet af seks timer gik soldaterne angiveligt løs på hinanden.

Allerede sent torsdag blev de ti soldater løsladt, melder det indiske nyhedsbureau Press Trust of India.

Den indiske regering har ikke udtalt sig om den rapporterede frigivelse.

Men hæren melder, "at ingen indiske soldater i aktion er savnede" efter kampene, som fandt sted i Galwan-dalen i det buddhistiske område Ladakh.

Indien og Kina har beskyldt hinanden for at være skyld i de nye kampe langs Himalaya-grænsen.

Her har de været i en bitter strid, siden landene udkæmpede en krig om området i 1962.

Aftalen om de ti soldater er ifølge indiske medier nået efter samtaler mellem højtstående generaler fra de to landes styrker.

/ritzau/AFP