Medier: Mike Pence har vidnet om kongresangreb for storjury

Den tidligere amerikanske vicepræsident Mike Pence har torsdag vidnet for en storjury, der efterforsker et dødeligt stormløb på USA's Kongres i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Det rapporterer flere amerikanske medier, der henviser til unavngivne kilder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge ABC News og NBC News var Pence torsdag inde i den føderale retsbygning i Washington D.C. i mere end syv timer.

Samtidig var sikkerheden blevet skærpet mere end normalt, rapporterer NBC News. Blandt andet blev en bombehund spottet på en af gangene.

Storjuryen undersøger tidligere præsident Donald Trumps påståede bestræbelser på at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020, som han tabte til Joe Biden.

Det er første gang i den moderne historie, at en amerikansk vicepræsident har skullet vidne om den præsident, han gjorde tjeneste under, skriver CNN.

Nyheden om Mike Pences vidneudsagn kommer, en måned efter at en føderal dommer i slutningen af marts gav Pence ordre om at vidne om samtaler, han havde med Trump forud for angrebet på Kongressen.

Her fik Pence besked på, at han skulle svare på spørgsmål foran storjuryen, skriver nyhedsbureauet dpa.

En storjury - eller en anklagejury, som den også kaldes - er en større gruppe personer, der er udpeget for at afgøre, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale i en sag.

Mike Pence havde selv argumenteret for, at han ikke kunne beordres til at vidne i sagen. Han har henvist til en paragraf i forfatningen, som har til formål at beskytte kongresmedlemmer fra at blive udspurgt om deres lovgivende aktiviteter.

Pence, der modsatte sig Trumps forsøg på at blive ved magten, efter at han havde tabt valget, har aldrig udtalt sig offentligt om samtalerne med Trump inden stormløbet på Kongressen eller om selve angrebet, der blev udført af vrede Trump-tilhængere.

Republikanske Mike Pence var vicepræsident under Donald Trump fra 2017 til 2021.

